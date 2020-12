Il royal look del giorno. Victoria di Svezia in rosso Natale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il royal look di dicembre 2020 sfoglia la gallery Victoria di Svezia, 43 anni, erede al trono, di recente ha partecipato – on line – a un incontro sul climate change sottolineando che nulla è ancora perduto. Con un po’ di sforzi da parte di tutti forse potremo arginare in futuro la perdita della biodiversità e l’inquinamento. La principessa, madre di due bambini, Estelle e Oscar, avuti dal marito Daniel, ex personal trainer, si è presentata all’appuntamento con un look rosso natalizio, assolutamente beneaugurante dato ... Leggi su iodonna (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ildi dicembre 2020 sfoglia la gallerydi, 43 anni, erede al trono, di recente ha partecipato – on line – a un incontro sul climate change sottolineando che nulla è ancora perduto. Con un po’ di sforzi da parte di tutti forse potremo arginare in futuro la perdita della biodiversità e l’inquinamento. La principessa, madre di due bambini, Estelle e Oscar, avuti dal marito Daniel, ex personal trainer, si è presentata all’appuntamento con unnatalizio, assolutamente beneaugurante dato ...

Ultime Notizie dalla rete : royal look Kate Middleton, tutti i suoi migliori royal look del 2020 Io Donna Charlène di Monaco, una Principessa tutta rock

La Principessa di Monaco cambia look con un taglio cortissimo e ultra rock ... Un taglio rivoluzionario e assolutamente ribelle, mai visto sulla testa di una Royal Girl! Inutile dire che ha ...

Il colpo di testa della principessa ribelle: Charlene di Monaco si rasa i capelli

A completare il look al quanto rock l'ombretto scuro sugli occhi (lontano ... A Monaco i protocolli reali in fatto di estetica son decisamente meno rigidi di quelli imposti ai membri della royal ...

