Il reboot di Avvocati a Los Angeles si farà dimenticate il film | Blair Underwood nel cast

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 18 dicembre 2020)ilche ha provato a mettere una pezza al finale aperto perché adesso ildia Losè realtà e presto le cose per i nostri protagonisti cambieranno. Al momento si parla proprio die quindi molte cose che credevamo risolte o rimaste un po’ insolute per via del, potrebbero prendere forme diverse e trasformarsi in altro. L.A. Law –a Losè una serie televisiva della NBC ambientata nel rinomato studio legale McKenzie, Brackman, Chaney & Kusak, di Los, dove si sono mescolati, per otto stagioni da 22 episodi (e oltre) alcuni temi di attualità da razzismo a parità di genere, da omosessualità a corruzione e droga, all’umorismo dei suoi ...