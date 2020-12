Il principe cerca moglie 2 | torna Eddie Murphy su Amazon Prime Video FOTO

Leggi su tvzap.kataweb

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Come stanno andando le cose nel regno di Zamunda? Lo scopriremo presto, il 5 marzo del 2021 quando suapproda direttamente in streaming il film sequel Il2 – titolo originale Coming 2 – con(doveva uscire nelle sale americane lo scorso agosto, ma la pandemia ha cambiato i piani). Il: cast, trailer e curiosità della commedia cult con“La cosa che mi ha fatto più piacere delre a lavorare con il cast de Ilè stata quella di fare un altro film bello come il primo. Riunire tutti insieme, ...