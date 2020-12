Il Presidente eletto degli Stati Uniti si sottoporrà a vaccinazione (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Presidente eletto Joe Biden si vaccinerà pubblicamente davanti alle telecamere lunedì 21 dicembre. Usa, Joe Biden si vaccinerà lunedì 21 dicembre su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) IlJoe Biden si vaccinerà pubblicamente davanti alle telecamere lunedì 21 dicembre. Usa, Joe Biden si vaccinerà lunedì 21 dicembre su Notizie.it.

