Il presidente del Senato si rivolge al Governo: "Troppi ritardi" (Di venerdì 18 dicembre 2020) presidente del Senato si rivolge al Governo: "Incomprensibile che gli italiani non sanno a oggi se, quando e con chi potranno trascorrere il Natale". Casellati: "Incomprensibile che italiani non sappiano come comportarsi"

