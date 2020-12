Il presidente del Consiglio ha parlato all'evento «Nuovo bilancio e Next Generation Eu: un piano europeo per far ripartire l'Italia» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Premier: "Ci stiamo orientando per un 'vaccino day' europeo entro la fine di questo mese nel quale sarà inaugurato il piano vaccinale" Covid, Conte: “Vaccino day entro fine mese e arriva il Recovery fund” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Premier: "Ci stiamo orientando per un 'vaccino day'entro la fine di questo mese nel quale sarà inaugurato ilvaccinale" Covid, Conte: “Vaccino day entro fine mese e arriva il Recovery fund” su Notizie.it.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato che entro fine dicembre ci sarà un Vaccino day, dando così una prima spallata al Covid ...

Alessandro Zan, la nostra intervista: “Legge contro l’omotransfobia al Senato a inizio 2021, Meloni ipocrita”

C'è il rischio che la legge contro l'omotransfobia affondi al Senato? Quando potrebbe andare incontro alla definitiva approvazione? Ne abbiamo parlato con il suo relatore, Alessandro Zan.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato che entro fine dicembre ci sarà un Vaccino day, dando così una prima spallata al Covid ...