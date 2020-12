Il Presidente brasiliano Bolsonaro con frasi ironiche sul vaccino Pfizer

Leggi su chenews

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ildel Brasile ha annunciato in diretta con non intende vaccinarsi e ironizza con parole di scherno sul. Non ha fine la politica di rifiuto del Coronavirus delJair. A circa 1 anno dalla sua elezione ufficiale, avvenuta il 1 gennaio 2019,continua a non dare peso alla problematica Covid, anche dopo averlo contratto e non soddisfatto comunica in diretta televisiva la sua intenzione di non vaccinarsi: “Io non mi vaccinerò e qualche imbecille dice che sono un cattivo esempio.” Secondo ilinfatti, gli anticorpi che ha formato essendo guarito dallo terranno al sicuro: “Ma ho già preso il virus e quindi ho gli anticorpi, perché dovrei vaccinarmi?” LEGGI ...