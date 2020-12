Il pensiero da leghista della prima ora di Ciocca (Di venerdì 18 dicembre 2020) Per Ciocca la distruzione del vaccino covid dovrebbe premiare sopratutto lombardi: "Valgono di più" Ciocca: “Vaccino covid? prima i lombardi, valgono di più dei laziali” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) Perla distruzione del vaccino covid dovrebbe premiare sopratutto lombardi: "Valgono di più": “Vaccino covid?i lombardi, valgono di più dei laziali” su Notizie.it.

Il giudice del lavoro ha dato ragione alla docente palermitana Rosa Maria Dell’Aria, punita nel maggio 2019 perché i suoi alunni, in alcune slide, avevano paragonato il Decreto Sicurezza alle leggi ra ...

Paccher e l'attacco alle minoranze che ''speculano sui morti'': il Trentino già nella ''zona rossa'' della vergogna

A volte basta una lettera – nella fattispecie basta una “c” – per farci sprofondare nell’inconsistenza. Prendiamo Paccher, (Roberto, leghista doc, presidente del consiglio regionale). Nel cognome ha u ...

