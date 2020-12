Il paradosso per cui il Natale in famiglia può essere un pericolo ai tempi del Covid (secondo la psicologia) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si chiama “paradosso dell’intimità” e spiega perché il Natale trascorso in famiglia può rappresentare un pericolo durante la pandemia. È difficile percepire come rischioso il tempo trascorso nella casa in cui si è cresciuti o il contatto con i propri cari, ma è proprio la disinvoltura con cui viviamo certe esperienze ad esporci a un maggior rischio di contagio. A indagare il tema giunge un editoriale pubblicato dal britannico Guardian a firma di Stephen Reicher, professore di psicologia e membro dello Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviours (Spi-B). Il contesto di gruppo, sottolinea Reicher, conduce ad abbassare la guardia e fa in modo che le persone vicine non siano viste come “altri”, ma “come parte di un sé sociale esteso, come una risorsa piuttosto che un impedimento”. Lo psicologo - che ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si chiama “dell’intimità” e spiega perché iltrascorso inpuò rappresentare undurante la pandemia. È difficile percepire come rischioso il tempo trascorso nella casa in cui si è cresciuti o il contatto con i propri cari, ma è proprio la disinvoltura con cui viviamo certe esperienze ad esporci a un maggior rischio di contagio. A indagare il tema giunge un editoriale pubblicato dal britannico Guardian a firma di Stephen Reicher, professore die membro dello Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviours (Spi-B). Il contesto di gruppo, sottolinea Reicher, conduce ad abbassare la guardia e fa in modo che le persone vicine non siano viste come “altri”, ma “come parte di un sé sociale esteso, come una risorsa piuttosto che un impedimento”. Lo psicologo - che ...

Si chiama "paradosso dell'intimità" e spiega perché il Natale ... come una risorsa piuttosto che un impedimento". Lo psicologo, che per molti anni ha studiato come si produce l'intimità tra persone, ...