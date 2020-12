Il Paradiso delle Signore e Un posto al sole | anticipazioni oggi 18 dicembre

Leggi su solodonna

(Di venerdì 18 dicembre 2020)e trame de Ile Unaldi, 182020: Roberta, sconvolta per il tradimento subito da Marcello, lascia Milano per la sua nuova vita a Bologna. Lo spirito natalizio pervade i protagonisti della soap opera. Il182020 Roberta è sconvolta da quello che ha visto. Tra le lacrime la ex Venere confida a Gabriella Articolo completo: dal blog SoloDonna