Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 21 dicembre | Marcello rimane alla Caffetteria

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il21: ecco che cosa vedremo nella puntata di lunedì. Albero di Natale a casa di Silvia Silvia è sempre giù di corda per la sua situazione familiare, così Stefania e Zia Ernesta decidono di fare l’Albero di Natale, per sollevare il moralemadre di Federico. Lesettimanali ci dicono intanto che ci sarà una bellissima sorpresa per lei per il 25. Il21resta a lavoraree Salvatore e Laura prendono una decisione Dopo la dolorosa separazione da Roberta, ...