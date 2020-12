IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di lunedì 21 dicembre 2020 (Di venerdì 18 dicembre 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di lunedì 21 dicembre 2020: La zia Ernesta (Pia Engleberth) e Stefania (Grace Ambrose) intendono fare l’albero in casa Cattaneo, sperando di risollevare il morale di Silvia (Marta Richeldi)! Dopo la partenza di Roberta (Federica De Benedittis), Marcello (Pietro Masotti) rimarrà in Caffetteria. A questo punto Salvatore (Emanuel Caserio) e Laura (Arianna Montefiori) devono con molto dispiacere licenziare Sofia Galbiati (Giulia Chiaramonte), la nuova cameriera. Laura però, nel tentativo di aiutare la ragazza, la segnala a Clelia (Enrica Pintore) che è sempre in cerca di una nuova Venere. Agnese (Antonella Attili) è via, quindi Salvo, Rocco (Giancarlo Commare), Armando (Pietro Genuardi) e Marcello devono organizzare la ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 18 dicembre 2020)puntata de Il5 di21: La zia Ernesta (Pia Engleberth) e Stefania (Grace Ambrose) intendono fare l’albero in casa Cattaneo, sperando di risollevare il morale di Silvia (Marta Richeldi)! Dopo la partenza di Roberta (Federica De Benedittis), Marcello (Pietro Masotti) rimarrà in Caffetteria. A questo punto Salvatore (Emanuel Caserio) e Laura (Arianna Montefiori) devono con molto dispiacere licenziare Sofia Galbiati (Giulia Chiaramonte), la nuova cameriera. Laura però, nel tentativo di aiutare la ragazza, la segnala a Clelia (Enrica Pintore) che è sempre in cerca di una nuova Venere. Agnese (Antonella Attili) è via, quindi Salvo, Rocco (Giancarlo Commare), Armando (Pietro Genuardi) e Marcello devono organizzare la ...

