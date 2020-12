Il nuovo materiale che potrebbe proteggere le superfici dal coronavirus (Di venerdì 18 dicembre 2020) AGI potrebbe essere efficace anche nella lotta al Covid-19 uno speciale rivestimento dalle proprietà battericide, da impiegare per mascherine, guanti e oggetti di uso comune come maniglie, corrimano e schermi tattili. Cercano di scoprirlo i ricercatori del dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente e di Scienze biomediche dell'università di Cagliari, impegnati negli studi virologici su un particolare materiale sviluppato dagli specialisti del dipartimento di Scienze chimiche e geologiche e per il quale è stato richiesto un brevetto internazionale. I team di virologi guidati da Francesca Esposito, responsabile scientifica del progetto, e da Enzo Tramontano e dai docenti Aldo Manzin e Fabrizio Angius. collaboreranno con un gruppo di chimici coordinati da Guido Ennas e Alessandra Scano, per raggiungere, nei prossimi 10 mesi, un risultato che ... Leggi su agi (Di venerdì 18 dicembre 2020) AGIessere efficace anche nella lotta al Covid-19 uno speciale rivestimento dalle proprietà battericide, da impiegare per mascherine, guanti e oggetti di uso comune come maniglie, corrimano e schermi tattili. Cercano di scoprirlo i ricercatori del dipartimento di Scienze della vita e dell'ambiente e di Scienze biomediche dell'università di Cagliari, impegnati negli studi virologici su un particolaresviluppato dagli specialisti del dipartimento di Scienze chimiche e geologiche e per il quale è stato richiesto un brevetto internazionale. I team di virologi guidati da Francesca Esposito, responsabile scientifica del progetto, e da Enzo Tramontano e dai docenti Aldo Manzin e Fabrizio Angius. collaboreranno con un gruppo di chimici coordinati da Guido Ennas e Alessandra Scano, per raggiungere, nei prossimi 10 mesi, un risultato che ...

tincazzi : RT @daniloeliatweet: Una settimana di riprese, tanto nuovo materiale che adesso completa davvero il racconto della tragedia che ha colpito… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio Calabria. I giovani di FI donano materiale didattico alla scuola di Arghillà colpita da… - soindecisa : RT @flowyrus: Harry ma lo capisci anche tu che è un anno che ci subiamo sempre gli stessi tweet su quanto tpwk sia uno skip o meno, ti preg… - vapormar : il nuovo capitolo di BNHA mi ha dato un’altra conferma di quanto Deku sia incredibile come eroe e di come si sta av… - differita : Entrambe le soluzioni sono artificiali, ossia progettate e realizzate in laboratorio, ma solo la prima è sintetica,… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo materiale Il nuovo materiale che potrebbe proteggere le superfici dal coronavirus AGI - Agenzia Giornalistica Italia Finestre in legno, PVC, alluminio o multimateriali

18/12/2020 - Grazie all’ecobonus è possibile detrarre dalle tasse il 50% della spesa sostenuta per la sostituzione delle finestre (entro il 31 dicembre 2020 ma è quasi certa la proroga al 2021). La pe ...

Rivive la torre che scandisce il tempo a piazza Cavour: il cantiere nel 2021

All’esterno dell’edificio, come si legge nel progetto definitivo, ci sono accumuli e depositi superficiali di materiale estraneo ... sostituzioni di mattoni, un nuovo rivestimento e la tinteggiatura ...

18/12/2020 - Grazie all’ecobonus è possibile detrarre dalle tasse il 50% della spesa sostenuta per la sostituzione delle finestre (entro il 31 dicembre 2020 ma è quasi certa la proroga al 2021). La pe ...All’esterno dell’edificio, come si legge nel progetto definitivo, ci sono accumuli e depositi superficiali di materiale estraneo ... sostituzioni di mattoni, un nuovo rivestimento e la tinteggiatura ...