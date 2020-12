Il nuovo libro di Elpidio Valeri su Papa Celestino V (Di venerdì 18 dicembre 2020) È arrivato in libreria il nuovo libro del prof. Elpidio Valeri dedicato alla figura di Pietro del Morrone dal titolo Papa Celestino V – Storia di Pietro del Morrone (1209-1296) che fu Papa nel 1294, Carsa 2020. «La bibliografia su Pietro del Morrone è vastissima – dice l’autore nella Premessa – tuttavia può essere ancora utile ripercorrere le vicende della sua vita, non tanto per portare nuove testimonianze quanto per tentare, col conforto del pensiero di autorevoli studiosi, ampiamente citati, nuove interpretazioni.» Le fonti più antiche presentano Pietro del Morrone soprattutto come eremita, asceta rigoroso, monaco carismatico e taumaturgo oscurando altri aspetti della sua personalità e i biografi successivi, quasi tutti monaci celestini, hanno continuato a ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 18 dicembre 2020) È arrivato in libreria ildel prof.dedicato alla figura di Pietro del Morrone dal titoloV – Storia di Pietro del Morrone (1209-1296) che funel 1294, Carsa 2020. «La bibliografia su Pietro del Morrone è vastissima – dice l’autore nella Premessa – tuttavia può essere ancora utile ripercorrere le vicende della sua vita, non tanto per portare nuove testimonianze quanto per tentare, col conforto del pensiero di autorevoli studiosi, ampiamente citati, nuove interpretazioni.» Le fonti più antiche presentano Pietro del Morrone soprattutto come eremita, asceta rigoroso, monaco carismatico e taumaturgo oscurando altri aspetti della sua personalità e i biografi successivi, quasi tutti monaci celestini, hanno continuato a ...

