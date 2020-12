Il numero uno di Toyota contro l’auto elettrica: «Inquinante e sopravvalutata» (Di venerdì 18 dicembre 2020) ««I veicoli elettrici sono sopravvalutati, il settore collasserà»: una frase forte quella pronunciata proprio dal numero di Toyota, Akio Toyoda, presidente della Japan Automobile Manufacturers Association, ovvero uno dei principali costruttori del pianeta, da anni impegnato nella decarbonizzazione attraverso la tecnologia ibrida, di cui è stato inventore ed è principale fautore. Leggi anche › Biciclette, monopattini e scooter: cresce la sharing mobility post lockdown › Bike sharing a pedalata assistita: a Milano, con la ruota smart Zehus, i primi test ... Leggi su iodonna (Di venerdì 18 dicembre 2020) ««I veicoli elettrici sono sopravvalutati, il settore collasserà»: una frase forte quella pronunciata proprio daldi, Akio Toyoda, presidente della Japan Automobile Manufacturers Association, ovvero uno dei principali costruttori del pianeta, da anni impegnato nella decarbonizzazione attraverso la tecnologia ibrida, di cui è stato inventore ed è principale fautore. Leggi anche › Biciclette, monopattini e scooter: cresce la sharing mobility post lockdown › Bike sharing a pedalata assistita: a Milano, con la ruota smart Zehus, i primi test ...

