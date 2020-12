Il Meteo per l’Italia del 18 dicembre, nuvoloso al Nord: temperature stabili (Di venerdì 18 dicembre 2020) Cielo molto nuvoloso su tutto il Nord Italia, variabile al Centro, sereno al Sud , temperature stabili, non sono attive allerta Meteo: queste le previsioni Meteo di venerdì 18 dicembre 2020 Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nel tardo pomeriggio di ieri, 17 dicembre, e valido fino alle 23:59 di oggi, 18 dicembre non sono state attivate allerta Meteo. La cartina dell’Italia è completamente verde. Questo è il Bollettino di criticità nazionale grazie al quale puoi verificare se sono previste allerte relative a fenomeni Meteo-idrogeologici e idraulici. Il ... Leggi su ck12 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Cielo moltosu tutto ilItalia, variabile al Centro, sereno al Sud ,, non sono attive allerta: queste le previsionidi venerdì 182020 Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati presenti nel bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nel tardo pomeriggio di ieri, 17, e valido fino alle 23:59 di oggi, 18non sono state attivate allerta. La cartina delè completamente verde. Questo è il Bollettino di criticità nazionale grazie al quale puoi verificare se sono previste allerte relative a fenomeni-idrogeologici e idraulici. Il ...

