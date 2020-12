Il grande bluff della crisi di governo a Natale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il dettaglio più demenziale in questa para-crisi di Natale, che sembra il copione di un film dei Vanzina, è stato “l’incontro chiarificatore” fra la delegazione di Italia Viva e il premier Giuseppe Conte. Sarebbe dovuto servire per sanare la rottura e invece l’ha approfondita. Sarebbe dovuto durare il tempo che serve per mediare, e invece si è esaurisce in poco più di mezz’ora, con la consegna di un “documento” dei renziani, che in realtà è stato già pubblicato dal leader di Rignano su Facebook, poco prima del vertice. Se vuoi mediare, lo fai con discrezione. Se vuoi declamare e fare propaganda, usi gli incontri come un palcoscenico teatrale: ovvero quello che Matteo Renzi sta facendo, nella speranza che questa riconquistata visibilità lo aiuti ad oscurare la crescita di Azione e di Carlo Calenda. Il contenuto della lettera, che ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il dettaglio più demenziale in questa para-di, che sembra il copione di un film dei Vanzina, è stato “l’incontro chiarificatore” fra la delegazione di Italia Viva e il premier Giuseppe Conte. Sarebbe dovuto servire per sanare la rottura e invece l’ha approfondita. Sarebbe dovuto durare il tempo che serve per mediare, e invece si è esaurisce in poco più di mezz’ora, con la consegna di un “documento” dei renziani, che in realtà è stato già pubblicato dal leader di Rignano su Facebook, poco prima del vertice. Se vuoi mediare, lo fai con discrezione. Se vuoi declamare e fare propaganda, usi gli incontri come un palcoscenico teatrale: ovvero quello che Matteo Renzi sta facendo, nella speranza che questa riconquistata visibilità lo aiuti ad oscurare la crescita di Azione e di Carlo Calenda. Il contenutolettera, che ...

«Il grande bluff». Così Cristiana Morsolin definisce la gestione del fondo taglia-affitti. «Questo contributo – scrive – è l’esempio lampante di quanto sia falsa la propaganda del “prima gli italiani” ...

Ljajic-Fiorentina-Milan: continua la telenovela tra i viola e i rossoneri per quanto riguarda l’attaccante Adem Ljajic. Il Milan lo tenta, l’attaccante accetta la corte, la ...

«Il grande bluff». Così Cristiana Morsolin definisce la gestione del fondo taglia-affitti. «Questo contributo – scrive – è l'esempio lampante di quanto sia falsa la propaganda del "prima gli italiani"»

Ljajic-Fiorentina-Milan: continua la telenovela tra i viola e i rossoneri per quanto riguarda l'attaccante Adem Ljajic. Il Milan lo tenta, l'attaccante accetta la corte, la ...