Il governo respira ma Renzi non molla

Per quanto criticata da molti, la visita-lampo di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio a Bengasi per andare con le trombe a riprendersi i pescatori di Mazara del Vallo finalmente liberati dai libici, ha dato un poco di respiro al governo in un momento di tensione politica e in una giornata segnata persino da un terremoto a Milano, come se non bastassero i guai della pandemia. Al mattino il rinvio delle decisioni sul Natale in tempo di Covid, nel pomeriggio l'attesissimo incontro con la delegazione di Italia Viva e il suo leader Matteo Renzi: Conte naviga a vista ma lo fa con l'abilità dell'abilissimo giocatore che taluni chiamano trasformismo, altri direttamente cinismo politico. Ma tant'è.

