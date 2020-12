Il giorno dopo il faccia a faccia, Renzi torna alle minacce: «Tocca a Conte: se non si cambia, togliamo il disturbo» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il faccia a faccia di ieri tra la delegazione di Italia viva e il premier Giuseppe Conte non ha cambiato un millimetro la posizione di Matteo Renzi, ancora fermamente intenzionato a staccare la spina al governo se non ci sarà una «svolta sui Contenuti» alla fine di questa verifica. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex premier conferma come ora «la palla è totalmente nelle mani del presidente del Consiglio Conte». Ma anche in quelle della maggioranza che lo sostiene: «Se capisce che questo è il momento del rilancio politico, bene. Se si pensa di continuare come si è fatto negli ultimi mesi, Italia viva saluta tutti e toglie il disturbo». Renzi respinge poi le ricostruzioni degli ultimi ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ildi ieri tra la delegazione di Italia viva e il premier Giuseppenon hato un millimetro la posizione di Matteo, ancora fermamente intenzionato a staccare la spina al governo se non ci sarà una «svolta suinuti» alla fine di questa verifica. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex premier conferma come ora «la palla è totalmente nelle mani del presidente del Consiglio». Ma anche in quelle della maggioranza che lo sostiene: «Se capisce che questo è il momento del rilancio politico, bene. Se si pensa di continuare come si è fatto negli ultimi mesi, Italia viva saluta tutti e toglie il».respinge poi le ricostruzioni degli ultimi ...

chetempochefa : “È un giorno molto speciale. Mi sento fortunato di aver avuto il vaccino. Chiunque abbia vissuto tanto quanto ho vi… - Antonio_Tajani : Il virus non si ferma per aspettare i litigi tra la maggioranza. Il #coronavirus è un nemico subdolo che continua… - WeCinema : Il cattivo più cattivo di sempre piace anche dopo 20 anni! #IlGrinch è il film perfetto da vedere durante le Feste… - GandiniV : RT @UniLIUC: Come guardare oltre la #pandemia, pensando all'Ateneo come a un’azienda, puntando sulla #ricerca e a riportare il prima possib… - riccardoweiss : @SchiaffinoFlor1 Karima l'Islamica deve tornare tra i suoi simili e poi voglio vedere se li offende come fa da noi… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno dopo Libia, liberi i pescatori italiani dopo 108 giorni di sequestro. Hanno lasciato Bengasi ANSA Nuova Europa La denuncia di una mamma: «Diagnosi sbagliata e poi a scuola niente sostegno»

TERNI Francesco si sente rifiutato. Non è mai stato sostenuto anche se a scuola ci sono due insegnanti di sostegno e un’operatrice dedicati solo a lui. Di recente ha pure rischiato ...

Diecimila iniezioni al giorno per sei mesi. Il piano per vaccinare il 60% dei fiorentini

Dopo il giorno simbolico del 28 dicembre, si comincerà il 4 gennaio in tutti gli ospedali dotati di rianimazione. Per la fase uno servirà tempo fino a metà febbraio. Poi si partirà con la campagna des ...

TERNI Francesco si sente rifiutato. Non è mai stato sostenuto anche se a scuola ci sono due insegnanti di sostegno e un’operatrice dedicati solo a lui. Di recente ha pure rischiato ...Dopo il giorno simbolico del 28 dicembre, si comincerà il 4 gennaio in tutti gli ospedali dotati di rianimazione. Per la fase uno servirà tempo fino a metà febbraio. Poi si partirà con la campagna des ...