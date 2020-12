IL GENERALE MICHAEL FLYNN: “Trump potrebbe usare la capacità militare per ripetere le elezioni negli Stati del campo di battaglia” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il GENERALE in pensione MICHAEL FLYNN ha detto giovedì che il presidente Donald Trump ha opzioni per quanto riguarda le elezioni presidenziali fortemente contestate , incluso il sequestro delle macchine per il voto e l’utilizzo di “capacità militari” per ripetere le elezioni negli Stati chiave del campo di battaglia.FLYNN, che è un sostenitore delle affermazioni di Trump sulla frode elettorale, ha detto a Newsmax in un’intervista che, sebbene non sappia se il presidente perseguirà queste opzioni, Trump deve “pianificare ogni eventualità perché non possiamo consentire elezioni truccate, per l’integrità del paese “.“Su ... Leggi su databaseitalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ilin pensioneha detto giovedì che il presidente Donaldha opzioni per quanto riguarda lepresidenziali fortemente contestate , incluso il sequestro delle macchine per il voto e l’utilizzo di “militari” perlechiave deldi, che è un sostenitore delle affermazioni disulla frode elettorale, ha detto a Newsmax in un’intervista che, sebbene non sappia se il presidente perseguirà queste opzioni,deve “pianificare ogni eventualità perché non possiamo consentiretruccate, per l’integrità del paese “.“Su ...

dievve : IL GENERALE MICHAEL FLYNN: “Trump potrebbe usare la capacità militare per ripetere le elezioni negli Stati del camp… - msfabiola_ : In generale ho voluto bene a tutti tranne uno: MICHAEL. GODO COME UN RICCIO CHE NON SIA ANDATO OLTRE CON GLI ALTRI.… - SRovesciato : Il vice AG sarà Richard Donoghue, che ha servito come paracadutista nella 82a divisione aviotrasportata, la stessa… - Je_Scotti : RT @PsicheMKD: Il generale Flynn al Jericho Rally di Washington D.C. ha affermato che non sono i tribunali a decidere il prossimo president… - Lucianalowie : RT @PsicheMKD: Il generale Flynn al Jericho Rally di Washington D.C. ha affermato che non sono i tribunali a decidere il prossimo president… -