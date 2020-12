Il funzionario dell' Oms che ha testimoniato contro Guerra è molto provato  

Leggi su agi

(Di venerdì 18 dicembre 2020) AGI - "Zambon è una persona in questo momentoprovata da una situazione che si trascina da molti mesi". Così Vittore d'Acquarone, il suo legale, definisce all'AGI lo stato d'animo di Francesco Zambon, dopo che il'Oms è stato sentito dai pm anche in relazione al piano pandemico che sarebbe stato costretto a posticipare su impulso del suo superiore e numero due'organizzazione, Ranieri. Alla domanda se Zambon abbia paura per eventuali ripercussioni, il legale risponde: "Chiunque di noi può immaginare, mettendosi nei suoi panni, quanto possa essere sgradevole la situazione che sta vivendo". Tra le ragioni che lo hanno spinto a presentarsi spontaneamente dai pm di Bergamo dopo tre convocazioni 'andate a vuoto' c'è anche la lettera in cui il ministro degli Esteri, Luigi ...