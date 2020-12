Il falso mito del deficit: l’economista Kelton spiega il cortocircuito dell’Euro (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il mito del deficit: recensione È appena arrivata in Italia la traduzione del saggio dell’economista americana Stephanie Kelton sulla Teoria Monetaria Moderna, che più o meno suona come un Rino Gaetano d’annata: spendi, spandi (e se i soldi finiscono, stampane ancora). Si tratta di una lettura parecchio interessante perché in un anno in cui così spesso l’economia ha assunto un ruolo centrale nel dibattito pubblico, quasi mai – almeno nel nostro Paese – si è cercato di andare al fondo della questione. Se con la pandemia sono esplose, a tutte le latitudini, criticità e contraddizioni vecchie di anni, se ci siamo resi conto solo ora che la sanità era stata privatizzata, che i rider sono i nuovi schiavi, che il sistema capitalismo pretende che spendiamo anche mentre dormiamo, nessuno ha osato dire che anche le nostre ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ildel: recensione È appena arrivata in Italia la traduzione del saggio delamericana Stephaniesulla Teoria Monetaria Moderna, che più o meno suona come un Rino Gaetano d’annata: spendi, spandi (e se i soldi finiscono, stampane ancora). Si tratta di una lettura parecchio interessante perché in un anno in cui così spesso l’economia ha assunto un ruolo centrale nel dibattito pubblico, quasi mai – almeno nel nostro Paese – si è cercato di andare al fondo della questione. Se con la pandemia sono esplose, a tutte le latitudini, criticità e contraddizioni vecchie di anni, se ci siamo resi conto solo ora che la sanità era stata privatizzata, che i rider sono i nuovi schiavi, che il sistema capitalismo pretende che spendiamo anche mentre dormiamo, nessuno ha osato dire che anche le nostre ...

