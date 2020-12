Il dramma dei dipendenti “Papino”: chiesto un tavolo di confronto per superare la crisi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Presidio di protesta questa mattina dei 20 dipendenti del punto vendita “Papino” del centro commerciale I Sanniti in via Valfortore. I lavoratori, in cassa integrazione da circa un anno, stanno vivendo una situazione delicata dal punto di vista sociale, già denunciata dalla Cgil lo scorso 25 novembre. Un quadro che allo stato attuale non appare suscettibile di evoluzione positiva. Unitamente al personale dipendente ha partecipato alla protesta il segretario provinciale della Cgil Luciano Valle e una rappresentanza della Filcam Cgil capeggiata da Antonella Rubbo. Il sindacato ritiene necessario un tavolo di confronto promosso dalle Istituzioni locali finalizzato a garantire continuità lavorativa, con la restituzione ai lavoratori interessati e alle loro famiglie la dovuta serenità ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Presidio di protesta questa mattina dei 20del punto vendita “” del centro commerciale I Sanniti in via Valfortore. I lavoratori, in cassa integrazione da circa un anno, stanno vivendo una situazione delicata dal punto di vista sociale, già denunciata dalla Cgil lo scorso 25 novembre. Un quadro che allo stato attuale non appare suscettibile di evoluzione positiva. Unitamente al personale dipendente ha partecipato alla protesta il segretario provinciale della Cgil Luciano Valle e una rappresentanza della Filcam Cgil capeggiata da Antonella Rubbo. Il sindacato ritiene necessario undipromosso dalle Istituzioni locali finalizzato a garantire continuità lavorativa, con la restituzione ai lavoratori interessati e alle loro famiglie la dovuta serenità ...

La7tv : #omnibus Dario Fabbri (Limes) analizza dal punto di vista geopolitico l'incontro Conte/Haftar per la liberazione de… - paolacsc : RT @La7tv: #omnibus Dario Fabbri (Limes) analizza dal punto di vista geopolitico l'incontro Conte/Haftar per la liberazione dei pescatori i… - PacellaUbaldo : RT @FurlanAnnamaria: Il rilascio dei nostri #pescatori, detenuti per mesi ingiustamente in #Libia, è davvero una bella notizia che rincuora… - GVNVNCR : RT @La7tv: #omnibus Dario Fabbri (Limes) analizza dal punto di vista geopolitico l'incontro Conte/Haftar per la liberazione dei pescatori i… - gufolibero : RT @La7tv: #omnibus Dario Fabbri (Limes) analizza dal punto di vista geopolitico l'incontro Conte/Haftar per la liberazione dei pescatori i… -

Ultime Notizie dalla rete : dramma dei 'Let them play with their dreams', videoclip sul dramma dei minori nei conflitti armati Adnkronos Aldo Fabrizi, quel grave incidente gli ha cambiato la vita

Ma scopriamo quel dramma del figlio Massimo ... Massimo è morto per la stessa causa del padre. La vita dei due grandi esponenti del mondo del cinema si è conclusa per colpa di un’insufficienza ...

Strada Cilentana, dramma sfiorato: volati calcinacci dal cavalcavia

Volano calcinacci da un cavalcavia della Cilentana su via Lanterna, ad Agropoli. Il pezzo di cemento, anche piuttosto grande, per pura casualità non è caduto su auto o pedoni in transito. Un altro ...

Ma scopriamo quel dramma del figlio Massimo ... Massimo è morto per la stessa causa del padre. La vita dei due grandi esponenti del mondo del cinema si è conclusa per colpa di un’insufficienza ...Volano calcinacci da un cavalcavia della Cilentana su via Lanterna, ad Agropoli. Il pezzo di cemento, anche piuttosto grande, per pura casualità non è caduto su auto o pedoni in transito. Un altro ...