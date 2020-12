Il cinema americano dei personaggi smisurati

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 19 dicembre 2020) Cos’è il? È lo spazio in cui si produce gran parte del nostro immaginario. Il n.40 della rivista Fata Morgana (diretta da Roberto De Gaetano) , appena uscito per Pellegrini editore, prova a dimostrarlo, sia interrogando noti registi (in ordine alfabetico, da Amelio a Wiseman) su quello che per loro è il più grande filmdi tutti i tempi, sia, soprattutto, impegnando i redattori a identificare «l’America in un film». Gli approcci sono naturalmente differenti, ma il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.