Il Cdm vara la stretta di Natale | Conte “645 milioni per i ristori”

ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto anti-Covid con la nuova stretta per le feste natalizie. Il provvedimento prevede una zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi. Per gli altri giorni feriali del periodo natalizio, invece, zona arancione. "Il sistema a zona ha funzionato, questo ci ha permesso di evitare lockdown generalizzato che avrebbe danneggiato tessuto economico. Tutte le regioni, potrebbero rientrare nell'area gialla – ha proseguito Conte -. La situazione però è difficile in tutta Europa, il virus si lascia piegare ma non sconfiggere. Il comitato tecnico scientifico ci ha manifestato preoccupazione per gli assembramenti, dobbiamo quindi intervenire e vi assicuro che la decisione non è facile ma sofferta". Il premier ha annunciato anche che il decreto prevede 645 milioni per i ristori.

