Il caro vecchio Sanremo 2021 (senza Morgan) sarà più giovane che mai

Leggi su wired

(Di venerdì 18 dicembre 2020) (Foto: Getty Images)Chissà se Orietta Berti ha mai ascoltato una canzone del duo indie-rap Coma Cose (rigorosamente con il trattino basso). E avrà mai sentito nominare Fulminacci e Random? Eppure, saranno tutti insieme appassionatamente fra i concorrenti di(anzi, venti ventuno, come dice Amadeus, per gli amici Ama). Nella serata di ieri, 17 dicembre, si è consumata la prima tappa di quello specialissimo calendario dell’avvento che non porta al Natale, bensì alla 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana, che slitta in sicurezza dal 2 al 6 marzo a causa del Covid. Durante la finale diGiovani, dunque, il conduttore confermatissimo ha annunciato i 26 big in gara, un numero monstre mai raggiunto prima (il consiglio è di recuperare il sonno nella settimana che precede la kermesse, perché finirà di sicuro ...