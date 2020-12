Il calvario di Marco Amelia, l’ex Milan costretto all’operazione: “problemi alla schiena, cammino con le stampelle” (Di venerdì 18 dicembre 2020) l’ex portiere Marco Amelia ha dovuto affrontare un vero e proprio calvario ed un’operazione. Nel corso della carriera ha indossato alcune maglie importanti, su tutte quella del Milan: l’esperienza con il club rossonero ha regalato sicuramente tante soddisfazioni. Dopo il ritiro ha fatto i conti con qualche problema di troppo, anche di salute. A svelarlo è proprio in diretto interessato in un’intervista riportata a Sky Sport, qualche giorno fa è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla schiena. “Al Chelsea ho iniziato ad avere problemi alla schiena e alle anche. Ho preparato un’operazione rimandata causa Covid, l’ho fatta la scorsa settimana. Ora sto bene, cammino con le ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 18 dicembre 2020)portiereha dovuto affrontare un vero e proprioed un’operazione. Nel corso della carriera ha indossato alcune maglie importanti, su tutte quella del: l’esperienza con il club rossonero ha regalato sicuramente tante soddisfazioni. Dopo il ritiro ha fatto i conti con qualche problema di troppo, anche di salute. A svelarlo è proprio in diretto interessato in un’intervista riportata a Sky Sport, qualche giorno fa è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. “Al Chelsea ho iniziato ad averee alle anche. Ho preparato un’operazione rimandata causa Covid, l’ho fatta la scorsa settimana. Ora sto bene,con le ...

