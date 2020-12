Il 2021 parte piano. L’anno che verrà visto da Confindustria (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il 2020 si era aperto così e cosà. E si chiude nel peggiore dei modi. Confindustria tira le somme di un anno che definire nero è poco. Si spera, certo, che il 2021 sia migliore, ma nel frattempo si fa la conta dei danni. UN’IPOTECA SUL 2021? “La pandemia”, scrivono gli economisti del Centro Studi, coordinati da Stefano Manzocchi, fa chiudere male il 2020 per l’economia e zavorra così il 2021. Non è un’ipoteca, ma poco ci manca. Colpa, per esempio, dei servizi che “sono di nuovo in rosso, mentre finora regge a fatica l’industria, dove il settore automotive affronta insieme shock sanitario e salto tecnologico. I consumi tornano in calo, si riduce l’occupazione, il debito eccessivo delle imprese frena gli investimenti, l’export italiano vira al ribasso mentre gli scambi mondiali reggono. L’Eurozona è in recessione, ... Leggi su formiche (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il 2020 si era aperto così e cosà. E si chiude nel peggiore dei modi.tira le somme di un anno che definire nero è poco. Si spera, certo, che ilsia migliore, ma nel frattempo si fa la conta dei danni. UN’IPOTECA SUL? “La pandemia”, scrivono gli economisti del Centro Studi, coordinati da Stefano Manzocchi, fa chiudere male il 2020 per l’economia e zavorra così il. Non è un’ipoteca, ma poco ci manca. Colpa, per esempio, dei servizi che “sono di nuovo in rosso, mentre finora regge a fatica l’industria, dove il settore automotive affronta insieme shock sanitario e salto tecnologico. I consumi tornano in calo, si riduce l’occupazione, il debito eccessivo delle imprese frena gli investimenti, l’export italiano vira al ribasso mentre gli scambi mondiali reggono. L’Eurozona è in recessione, ...

team_world : Nonostante i tentativi e l'impegno da parte del promoter per recuperare i concerti nel 2021, vi comunichiamo che pu… - LuccaCandG : Parte oggi il progetto Campari #PerIlCinema! Acquistando 1 buono valido per un ingresso al cinema ne riceverete un… - CanesiCarlo : E chi lo paga ? Solo in minima parte è a fondo perduto .....lei è una racconta balle ...e poi manco li sapete spend… - SkySport : Calendario ATP Si parte il 5 gennaio con gli Atp 250 di Delray Beach e Antalya L'Australian Open slitta dall'8 al 2… - BITCHYFit : Sanremo 2021 parte con le polemiche: dopo Morgan anche Bruno Vespa si scaglia contro Amadeus -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 parte F1, il Mondiale 2021 parte il 21 marzo. Calendario record con 23 gare la Repubblica Dal cinema alla tv: Hollywood si ribella

Lo sfogo del produttore Bill Mechanic, apparso in un editoriale della rivista online Deadline.com, e dedicato alla decisione della Warner di rendere disponibile sulla piattaforma on demand HBO Max ...

Qualcomm, rilasciati i primi benchmark di Snapdragon 888 5G: prestazioni al top della categoria

Con i 5-nm e Snapdragon 888 5G, Qualcomm riesce a competere ad armi pari con i diretti concorrenti, sfoderando risultati molto elevati con le principali suite di test per Android. Ecco i risultati dei ...

Lo sfogo del produttore Bill Mechanic, apparso in un editoriale della rivista online Deadline.com, e dedicato alla decisione della Warner di rendere disponibile sulla piattaforma on demand HBO Max ...Con i 5-nm e Snapdragon 888 5G, Qualcomm riesce a competere ad armi pari con i diretti concorrenti, sfoderando risultati molto elevati con le principali suite di test per Android. Ecco i risultati dei ...