Iacopo Melio positivo al Covid: «Non esco di casa da un anno e mi sono ammalato» (Di venerdì 18 dicembre 2020) «sono positivo al Covid», così il consigliere regionale Iacopo Melio, da sempre impegnato per le battaglie civili dei disabili, promotore della onlus #vorreiprendereiltreno, ha reso noto di aver contratto il virus. «Lo scrivo perché devo inevitabilmente annullare ogni impegno, e per motivare la mia assenza nel prossimo periodo, si spera breve. E poi perché se mi sono ammalato io che non esco da un anno, e che vivo in una famiglia estremamente attenta e isolata dagli altri, significa che davvero può capitare a chiunque», ha scritto il 28enne. leggi anche l’articolo —> Matteo Bassetti sull’eventuale zona rossa in Italia a Natale: «È una scelta incomprensibile» «Venerdì mi sono svegliato con grosse difficoltà a ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) «al», così il consigliere regionale, da sempre impegnato per le battaglie civili dei disabili, promotore della onlus #vorreiprendereiltreno, ha reso noto di aver contratto il virus. «Lo scrivo perché devo inevitabilmente annullare ogni impegno, e per motivare la mia assenza nel prossimo periodo, si spera breve. E poi perché se miio che nonda un, e che vivo in una famiglia estremamente attenta e isolata dagli altri, significa che davvero può capitare a chiunque», ha scritto il 28enne. leggi anche l’articolo —> Matteo Bassetti sull’eventuale zona rossa in Italia a Natale: «È una scelta incomprensibile» «Venerdì misvegliato con grosse difficoltà a ...

