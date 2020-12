Iacopo Melio positivo al Coronavirus: «Non esco da un anno, può colpire tutti. Pensatemi un po’, sapete che non è facile» (Di venerdì 18 dicembre 2020) La brutta notizia per Iacopo Melio è arrivata dopo il secondo tampone, visto che il primo si è dimostrato un falso negativo. Il consigliere regionale della Toscana, simbolo delle battaglie contro le barriere architettoniche con la onlus #Vorreisoloprendereiltreno, è risultato positivo al Coronavirus. Una sorpresa, come lui stesso ha spiegato in un lungo post su Facebook: «Se mi sono ammalato io che non esco da un anno, e che vivo in una famiglia estremamente attenta e isolata dagli altri, significa che davvero può capitare a chiunque». Melio racconta di aver avuto i primi sintomi lo scorso venerdì, quando si è svegliato con grosse difficoltà a respirare. In ospedale tutti i controlli sono risultati negativi per lui e sua madre. Ma quando suo ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) La brutta notizia perè arrivata dopo il secondo tampone, visto che il primo si è dimostrato un falso negativo. Il consigliere regionale della Toscana, simbolo delle battaglie contro le barriere architettoniche con la onlus #Vorreisoloprendereiltreno, è risultatoal. Una sorpresa, come lui stesso ha spiegato in un lungo post su Facebook: «Se mi sono ammalato io che nonda un, e che vivo in una famiglia estremamente attenta e isolata dagli altri, significa che davvero può capitare a chiunque».racconta di aver avuto i primi sintomi lo scorso venerdì, quando si è svegliato con grosse difficoltà a respirare. In ospedalei controlli sono risultati negativi per lui e sua madre. Ma quando suo ...

