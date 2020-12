Iacopo Melio è positivo al Covid: paura per le sue condizioni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lo scrittore ed attivista Iacopo Melio è positivo al Covid e sintomatico . A dare l’annuncio è stato proprio Melio dalla sua pagina Facebook, raccontando che anche i suoi genitori avrebbero contratto il virus. Melio purtroppo parte da una situazione clinica già delicata, essendo affetto dalla sindrome di Escobar. A quanto pare per ora si trova a casa insieme ai genitori, in isolamento. Il messaggio di Iacopo Melio Il messaggio è arrivato 12 ore fa, e non è stato confortante: “Se mi sono ammalato io che non esco da un anno, e che vivo in una famiglia estremamente attenta e isolata dagli altri, significa che davvero può capitare a chiunque”. A quanto pare Melio, alla comparsa dei primi sintomi, avrebbe fatto un tampone che ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lo scrittore ed attivistaale sintomatico . A dare l’annuncio è stato propriodalla sua pagina Facebook, raccontando che anche i suoi genitori avrebbero contratto il virus.purtroppo parte da una situazione clinica già delicata, essendo affetto dalla sindrome di Escobar. A quanto pare per ora si trova a casa insieme ai genitori, in isolamento. Il messaggio diIl messaggio è arrivato 12 ore fa, e non è stato confortante: “Se mi sono ammalato io che non esco da un anno, e che vivo in una famiglia estremamente attenta e isolata dagli altri, significa che davvero può capitare a chiunque”. A quanto pare, alla comparsa dei primi sintomi, avrebbe fatto un tampone che ...

