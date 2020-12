Iacopo Melio annuncia sui social la sua positività al Covid

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 18 dicembre 2020)ha scelto Facebook perre pubblicamente di essere positivo al. Nel lungo post ha fatto sapere a tutti quelli che lo seguono le ragioni per le quali, per un po’ di tempo, non potrà farsi vedere e rispettare i suoi impegni. Dal suo racconto trapelano la paura per sé e per i suoi cari ma anche la speranza che le cose possano evolversi nel migliore dei modi, considerato che sia lui che i suoi genitori – positivi anche loro – sono ora sotto controllo e stanno bene. LEGGI ANCHE >>>, il più votato a Firenze: dall’impegno nele al consiglio regionalepositivo alracconta l’esperienza «Venerdì mi sono svegliato con grosse difficoltà a respirare, così ...