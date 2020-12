I.T. Una Mente Pericolosa, trama e trailer film in onda sabato 19 dicembre su Rete 4 (Di sabato 19 dicembre 2020) I.T. Una Mente Pericolosa, il film in onda sabato 19 dicembre 2020 alle 21:20 su Rete 4. trama, cast e trailer. sabato 19 dicembre 2020 su Rete 4 andrà in onda il film “I.T. Una Mente Pericolosa” un film diretto da John Moore, con Pierce Brosnan e James Frecheville nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con il film è alle 21:20 circa su Rete 4. Il film è uscito nel 2016 solo in alcuni mercati selezionati incassando poco più di 2,1 milioni di dollari. Ecco un trailer in italiano: ? I.T. Una Mente ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 19 dicembre 2020) I.T. Una, ilin192020 alle 21:20 su4., cast e192020 su4 andrà inil“I.T. Una” undiretto da John Moore, con Pierce Brosnan e James Frecheville nei panni dei protagonisti. L’appuntamento con ilè alle 21:20 circa su4. Ilè uscito nel 2016 solo in alcuni mercati selezionati incassando poco più di 2,1 milioni di dollari. Ecco unin italiano: ? I.T. Una...

