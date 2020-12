I pescatori italiani in cambio del silenzio su Regeni? L’intervento di Al Sisi che avrebbe sbloccato il caso Libia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Partiamo dalla fine. I due pescherecci di Mazara del Vallo con pescatori al seguito sono in navigazione verso l’Italia. I 18 uomini dell’equipaggio sono stati liberati ieri dal governo del generale Haftar dopo la missione lampo in Libia del premier Conte e del ministro degli Esteri di Maio. Le imbarcazioni hanno lasciato il porto di Bengasi solo in nottata, un ritardo dovuto alla necessità di ricaricare le batterie dei motori rimaste ferme per 108 giorni dopo il sequestro avvenuto il primo settembre scorso. Nonostante il successo dell’operazione, il viaggio a Bengasi di Giuseppe Conte e Luigi di Maio fa sorgere più di qualche domanda. Solitamente operazioni di questo calibro vengono svolte sul campo dal personale diplomatico e agenti dei Servizi e non dai rappresentanti di governo, che in genere accolgono gli ostaggi liberati all’aeroporto militare di ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Partiamo dalla fine. I due pescherecci di Mazara del Vallo conal seguito sono in navigazione verso l’Italia. I 18 uomini dell’equipaggio sono stati liberati ieri dal governo del generale Haftar dopo la missione lampo indel premier Conte e del ministro degli Esteri di Maio. Le imbarcazioni hanno lasciato il porto di Bengasi solo in nottata, un ritardo dovuto alla necessità di ricaricare le batterie dei motori rimaste ferme per 108 giorni dopo il sequestro avvenuto il primo settembre scorso. Nonostante il successo dell’operazione, il viaggio a Bengasi di Giuseppe Conte e Luigi di Maio fa sorgere più di qualche domanda. Solitamente operazioni di questo calibro vengono svolte sul campo dal personale diplomatico e agenti dei Servizi e non dai rappresentanti di governo, che in genere accolgono gli ostaggi liberati all’aeroporto militare di ...

