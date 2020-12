I medici italiani | ' Serve per Natale un lockdown nazionale'

Ettore572 : RT @Giandom84354994: '8 italiani su 10 si vaccineranno contro il Covid' Sì certo.... - GPerenne : RT @Giandom84354994: '8 italiani su 10 si vaccineranno contro il Covid' Sì certo.... - raffaeleg50 : RT @raffaeleg50: Secondo voi, bisogna vaccinare prima i medici ed operatori sanitari o i parlamentari italiani? - LondiniumFr2020 : Se pensate che gli Italiani si lamentano aspettate prima du dirlo... OBOIA... SI LAMENTANO CON ME, PRENDONO I BUONI… - monicabenn2 : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : medici italiani

Cosenza Channel

Oggi la decisione del Governo sul Dpcm Natale, per regolare gli spostamenti nel periodo festivo. Ieri si è registrato un leggero aumento dei nuovi contagi. Aggiornamento dei dati in tempo reale ...In estate, se penso agli assembramenti registrati in gran parte d’Italia, c’è stata una sottovalutazione ... operante nelle strutture pubbliche e private accreditate, ai medici di medicina generale, ...