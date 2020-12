«I lombardi valgono più degli altri italiani» | la frase choc dell’eurodeputato leghista sul vaccino anti-Covid

Leggi su open.online

(Di venerdì 18 dicembre 2020) L’europarlamentare pavese in quota Lega Angelo Ciocca, mentre discuteva in diretta tv dell’ipotesi che la Regionea abbia meno dosi dicontro il Coronavirus in rapporto al numero di abitrispetto al Lazio, ha commentato: «Laa, è un dato di fatto, è il motore di tutto il Paese», ha detto. «Quindi se si ammala un lombardo vale di più che se si ammala una persona di un’altra parte d’Italia». Per il politico, l’ipotesi che laa abbia in proporzione meno dosi rispetto ad altre Regioni «è possibile se qualcuno vuole fare politica sulla salute della gente, se qualcuno pensa di fare clientelismo territoriale. Si premia una Regione rispetto a un’altra perché una a livello democratico ha un colore rispetto a un altro». «Se andiamo in difficoltà ...