'I lavoratori della scuola dovrebbero essere inseriti tra le categorie con priorità per il vaccino' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Agostino Miozzo, coordinatore del comitato tecnico-scientifico, ha parlato di scuola e vaccini, auspicando che alcune categorie ricevano la somministrazione prima degli altri: 'Per quanto riguarda il ...

HuffPostItalia : Agostino Miozzo: 'Metterei i lavoratori della scuola tra le categorie con priorità per il vaccino' - meb : Dobbiamo cercare di pensare a chi più di altri vivrà un Natale di difficoltà, ai lavoratori precari, a chi sta vive… - fattoquotidiano : Caporalato sulle ambulanze a Pavia: “54 lavoratori in nero da 7 anni, orari estenuanti”. Denunciato il responsabile… - DinoSacco : RT @uiltucs: Ancora un video dei lavoratori e delle lavoratrici della #VigilanzaPrivata e dei servizi di sicurezza. Come lui ci sono tanti… - GianfrancoGasb1 : RT @FIMCislStampa: #dirittoerovescio in diretta dal presidio delle lavoratrici e lavoratori della #Voss di Osnago (Lecco) in lotta per la d… -

Trovare la propria strada, formarsi e intercettare opportunità di lavoro: per conto proprio non è semplice, così a venire in aiuto sono alcune piattaforme web, che fanno da intermediazione verso chi è ...

Logica, filosofia e nuove tecnologie stanno insieme, dice don Philip Larrey, decano presso la Pontificia Università Lateranense e autore del libro Artificial Humanity. "La rivoluzione digitale è posit ...

