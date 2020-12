I dubbi sugli effetti collaterali del vaccino Pfizer, l’esperto: «Mal di testa e febbre si risolvono in un giorno». E anche gli allergici non devono aver paura (Di venerdì 18 dicembre 2020) Secondo Guido Forni, accademico dei Lincei ed ex ordinario di Immunologia, il vaccino Pfizer si sta dimostrando più forte del previsto. Come spiega a La Stampa, usando un linguaggio tecnico, è reattogenico, cioè induce reazioni più aggressive dei vaccini soliti. Il farmaco contro il Coronavirus dove è stato già somministrato ha provocato effetti collaterali su circa la metà delle persone, in gran parte giovani: in particolare mal di testa, febbre e brividi, «che però si risolvono in 24 ore», spiega Forni. L’immunologo ritiene sia «importante raccontare questi dettagli per preparare la popolazione ed evitare paure inutili». febbre ed emicrania sono passeggeri, malesseri blandi «che indicano che il vaccino induce una reazione ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) Secondo Guido Forni, accademico dei Lincei ed ex ordinario di Immunologia, ilsi sta dimostrando più forte del previsto. Come spiega a La Stampa, usando un linguaggio tecnico, è reattogenico, cioè induce reazioni più aggressive dei vaccini soliti. Il farmaco contro il Coronavirus dove è stato già somministrato ha provocatosu circa la metà delle persone, in gran parte giovani: in particolare mal die brividi, «che però siin 24 ore», spiega Forni. L’immunologo ritiene sia «importante raccontare questi dettagli per preparare la popolazione ed evitare paure inutili».ed emicrania sono passeggeri, malesseri blandi «che indicano che ilinduce una reazione ...

