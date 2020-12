I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Amadeus ha annunciato i cantanti in gara per il prossimo Festival di Sanremo, giunto alla 71esima edizione, che si terrà dal 2 al 6 marzo 2021 e sarà condotto dallo stesso Amadeus e da Fiorello. I nomi sono stati presentati Leggi su ilpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Amadeus ha annunciato iinper il prossimodi, giunto alla 71esima edizione, che si terrà dal 2 al 6 marzoe sarà condotto dallo stesso Amadeus e da Fiorello. I nomi sono stati presentati

IlContiAndrea : #Amadeus 'Quest'anno i cantanti Big in gara saranno 26 non solo perché la proposta era enorme ma perché è un segnal… - ilpost : I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 - VanityFairIt : Dai, prima di cliccare provate a indovinare #Sanremo2021 - zazoomblog : Sanremo Giovani 2021 cantanti in gara: i nomi delle 8 Nuove Proposte - #Sanremo #Giovani #cantanti #gara: - zazoomblog : Sanremo Giovani 2021 cantanti in gara: i nomi delle 8 Nuove Proposte - #Sanremo #Giovani #cantanti #gara: -