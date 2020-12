Hockey pista, Serie A1: programma, orari e tv della dodicesima giornata (Di venerdì 18 dicembre 2020) Senza tregua. Dopo il recupero della sesta giornata nell’ultimo turno infrasettimanale, la Serie A1 di Hockey pista è pronta a tornare protagonista nel fine settimana con la dodicesima giornata della stagione regolare 2020/2021. Saranno, come di consueto, sette le partite in programma che verranno diluite su due giorni e altrettanti slot: cinque sfide infatti si giocheranno sabato 19 dicembre dalle ore 20.45, mentre gli altri due confronti si terranno domenica 20 dicembre con palline d’inizio previste fra le 17.45 e le 18. Sabato 19 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaUbroker di BassanoUBROKER BASSANO – ROLLER Hockey SCANDIANOArbitri: Louis Hyde (Breganze) e Marco Rondina di Vercelli DIRETTA ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) Senza tregua. Dopo il recuperosestanell’ultimo turno infrasettimanale, laA1 diè pronta a tornare protagonista nel fine settimana con lastagione regolare 2020/2021. Saranno, come di consueto, sette le partite inche verranno diluite su due giorni e altrettanti slot: cinque sfide infatti si giocheranno sabato 19 dicembre dalle ore 20.45, mentre gli altri due confronti si terranno domenica 20 dicembre con palline d’inizio previste fra le 17.45 e le 18. Sabato 19 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaUbroker di BassanoUBROKER BASSANO – ROLLERSCANDIANOArbitri: Louis Hyde (Breganze) e Marco Rondina di Vercelli DIRETTA ...

Forte dei Marmi rischia nella tana del Sandrigo

Nella 12esima giornata del campionato di A1 di hockey esame difficile, sabato sera (ore 20,45) per il Forte dei Marmi che dovrà espugnare la pista del temibile Sandrigo.

