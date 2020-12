“Ho portato la morte in casa”: Il Covid gli ruba padre e zio in 48 ore (Di venerdì 18 dicembre 2020) Una tragedia di cui un uomo non riesce più a capacitarsi. Perde zio e padre ed è certo di avere responsabilità sulla loro morte. Covid (Facebook)Non riesce a capacitarsi di quanto è successo: porterà il rimorso dentro di sè fino a quando non riuscirà a capire che non è stato lui ad uccidere padre e zio, ma il virus maledetto. Lo ha portato lui il Covid in casa, per questo continua a piangere. “Ho un grande senso di colpa, perché sono stato io a portare il virus in casa, anche se uscivo solo per lavorare – racconta Valerio De Barba -. Mi chiedo perché hanno pagato due persone innocenti. Il destino si è accanito su di loro e questo non me lo perdono”. Ha perso lo zio Antonio, aveva 86 anni ed era cardiopatico: il coronavirus lo ha ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Una tragedia di cui un uomo non riesce più a capacitarsi. Perde zio eed è certo di avere responsabilità sulla loro(Facebook)Non riesce a capacitarsi di quanto è successo: porterà il rimorso dentro di sè fino a quando non riuscirà a capire che non è stato lui ad uccideree zio, ma il virus maledetto. Lo halui ilin, per questo continua a piangere. “Ho un grande senso di colpa, perché sono stato io a portare il virus in, anche se uscivo solo per lavorare – racconta Valerio De Barba -. Mi chiedo perché hanno pagato due persone innocenti. Il destino si è accanito su di loro e questo non me lo perdono”. Ha perso lo zio Antonio, aveva 86 anni ed era cardiopatico: il coronavirus lo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : portato morte "Cosa ha ucciso Maradona?": ecco il documentario sulla morte del Pibe de Oro Corriere dello Sport.it Covid: in Lombardia 2.744 positivi, 60 morti

Scendono i ricoveri: 602 in terapia intensiva (nove meno di ieri), 4.656 negli altri reparti (-137). I decessi sono stati 60, numero che porta il totale a 24.225 . Per quanto riguarda le province, 910 ...

Genova, inchiesta sul ponte Morandi. La procura accusa: «Fu un crollo doloso». Nel mirino l'assenza di reali ispezioni

Per il crollo del ponte Morandi (il 14 agosto 2018, 43 morti) a Genova, la Procura ipotizza anche il reato di «crollo di costruzioni o altri disastri dolosi». Le nuove accuse ...

