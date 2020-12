Here comes Santa Claus, il trend-balletto di Natale di TikTok (Di venerdì 18 dicembre 2020) TikTok è il vero regala gioie di questo 2020 perché, non so voi, ma ogni volta che mi sento un po’ giù di morale arriva puntualmente un nuovo trend che mi strappa un sorriso. Dato il periodo natalizio, ero in attesa di qualcosa a tema e fortunatamente non sono rimasta delusa. Scorrendo i “Per te” vi sarete accorti che la nuova coreografia di Natale da imparare ad ogni costo è quella di Here comes Santa Claus. Qualcuno infatti ha pensato bene di ripescare una canzone di Pitch Perfect 2 – quella che Anna Kendrick cerca di intonare con Snoop Dogg – e trasformarla in nuovo ballo natalizio: finalmente possiamo mettere da parte Jingle bells rock di Mean girl. @katiessigmondTHE GARAGE FELL ON ME ? this is our dance give credit lol – kara Leggi su vanityfair (Di venerdì 18 dicembre 2020) TikTok è il vero regala gioie di questo 2020 perché, non so voi, ma ogni volta che mi sento un po’ giù di morale arriva puntualmente un nuovo trend che mi strappa un sorriso. Dato il periodo natalizio, ero in attesa di qualcosa a tema e fortunatamente non sono rimasta delusa. Scorrendo i “Per te” vi sarete accorti che la nuova coreografia di Natale da imparare ad ogni costo è quella di Here comes Santa Claus. Qualcuno infatti ha pensato bene di ripescare una canzone di Pitch Perfect 2 – quella che Anna Kendrick cerca di intonare con Snoop Dogg – e trasformarla in nuovo ballo natalizio: finalmente possiamo mettere da parte Jingle bells rock di Mean girl. @katiessigmondTHE GARAGE FELL ON ME ? this is our dance give credit lol – kara

