Guardia di Finanza blocca la piattaforma pirata IPTV | il “pezzotto”

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Oggi 18 dicembre si sente parlare dell’Operazione “THE NET” posta in essere dai militari del Comando Provinciale delladidi Milano, sotto la coordinazione della Procura della Repubblica di Milano, di Eugenio Fusco (Procuratore Aggiunto) e di Paola Pirotta (Sostituto Procuratore). Sono proprio loro ad aver smantellato una organizzazione, in attività su varie Regioni Italiane, che eseguiva la vendita e conseguentemente la distribuzione di dispositivi di decodificazione, utilizzati per l’accesso al sistema criptato(Internet Protocol Television). Quest’ultimo è un sistema di trasmissione di segnali televisivi su reti informatiche e sulla rete Internet, che consentiva a 50.000 utenti di usufruire di contenuti televisivi senza il pagamento del canone dovuto, ottenendo anche l’assistenza per eventuali problemi ...