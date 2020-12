Guadagnare 4 milioni di dollari su TikTok come fa Charli D’Amelio (Di venerdì 18 dicembre 2020) Facile a dirsi, più difficile a farsi: con più di 100 milioni di follower (un numero da capogiro) la più seguita di TikTok è Charli D’Amelio. Forse non avrete mai sentito il suo nome, eppure ci sono più di 100 milioni di persone che la seguono ogni giorno. Guardano i suoi contenuti, interagiscono, la copiano e, in ultimo, le permettono di Guadagnare uno stipendio niente male. Nell’ultimo anno Charli D’Amelio avrebbe guadagnato più di 4 milioni di dollari. Ecco chi è la star di TikTok. Su TikTok è Charli D’Amelio la star più famosa: ecco di chi stiamo parlando (fonte: profilo ufficiale Instagram)Sedici gli anni di cui uno (e qualche mese) d’iscrizione ... Leggi su instanews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Facile a dirsi, più difficile a farsi: con più di 100di follower (un numero da capogiro) la più seguita di. Forse non avrete mai sentito il suo nome, eppure ci sono più di 100di persone che la seguono ogni giorno. Guardano i suoi contenuti, interagiscono, la copiano e, in ultimo, le permettono diuno stipendio niente male. Nell’ultimo annoavrebbe guadagnato più di 4di. Ecco chi è la star di. Sula star più famosa: ecco di chi stiamo parlando (fonte: profilo ufficiale Instagram)Sedici gli anni di cui uno (e qualche mese) d’iscrizione ...

Quanto guadagnano le influencer più famose d’Italia? Se Chiara Ferragni risulta la 65esima influencer più pagata al mondo con 59mila dollari per ogni post pubblicato (una cifra resa nota da un’agenzia ...

Libri, documentari, conferenze: gli ex inquilini della Casa Bianca ora fanno parte dell’uno per cento più ricco del Paese. Grazie al talento: ...

