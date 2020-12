(Di sabato 19 dicembre 2020) Tragedia in casa amuoreda cinqueUnadi 74, Mariangela Zaffino, èin casa da cinquenel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 18 dicembre 2020, in via Boves, 12 a. Poi è intervenuta lache è riuscita a chiudere gli animali in auto dopo averli tranquillizzati.

MoliPietro : Grugliasco (Torino) – Morta donna di 74 anni, sbranata dai cani della figlia - Stefanialove_of : Donna sbranata da cinque cani a Grugliasco 50 metri da casa mia - divisenews : Choc a #Grugliasco (Torino) donna sbranata dai cani della figlia.... - LaStampa : Una donna è stata sbranata nel tardo pomeriggio di oggi in via Boves a Grugliasco. - Mbyk019285 : RT @Mbyk019285: #18DICEMBRE 1922 Tra le vittime ricordiamo Pietro Ferrero nativo di Grugliasco, operaio, anarchico, segretario della FIOM… -

Ultime Notizie dalla rete : Grugliasco Torino

Tragedia in casa a Grugliasco: donna muore sbranata da cinque cani Una donna di 74 anni, Mariangela Zaffino, è morta sbranata in casa da cinque cani nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 18 dicembre 2 ...Tragedia nel pomeriggio di oggi, 18 dicembre, alla periferia di Torino: vittima una donna sbranata da cinque cani. È successo a Grugliasco, in via Boves 12, all’angolo con via Don Caustico, dove ...