Grande successo del brano "L'urlo" del cantautore Aldo Losito e a febbraio il nuovo album

Taranto. Grande successo radiofonico e l'inserimento del brano nella classifica indie italiana a sole due settimane dalla messa in onda in oltre 200 emittenti, 20.000 views su Youtube e migliaia di ascolti su Spotify. Sono questi i risultati ottenuti in poche settimane da Aldo Losito, cantautore pop-rock, molto attento ai testi e ai significati da questi evocati, come ben dimostra il suo nuovo singolo che si intitola "L'urlo", un vero e proprio grido di indignazione contro i soprusi, la violenza e contro ogni tipo di disumanità. A suon di un rock liberato da un timbro graffiante, Aldo Losito spalanca davanti a sé le porte di una possibile rivincita personale, a cominciare dalla consapevolezza dei valori e ...

Premio ISMEA “Nuovi fattori di successo” alla Cooperativa “La Villa” di Villa San Sebastiano

Esordisce così il vicepresidente Santangelo: “Esprimo enorme soddisfazione per il successo ottenuto dalla Cooperativa ... che autorizza a guardare al futuro con grande fiducia“.

