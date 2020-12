Grande Fratello Vip, non era mai successo prima: fan senza parole (Di venerdì 18 dicembre 2020) Filippo Nardi è stato squalificato dalla casa del Grande Fratello Vip, ha esagerato: ecco cosa è successo nella casa. Grande Fratello Vip, Fonte foto: Facebook (@ GrandeFratello)Torna una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, un appuntamento certamente non facile la produzione si è trovata infatti a dover prendere una decisione davvero drastica. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, Filippo Nardi si è reso protagonista di alcune battute decisamente squallide nei confronti di Maria Teresa Ruta. Alle spalle della showgirl l’opinionista ha detto veramente parole irripetibili e il web a gran voce ha chiesto al sua squalifica. Sul profilo Instagram del programma è stato annunciato un provvedimento ed ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Filippo Nardi è stato squalificato dalla casa delVip, ha esagerato: ecco cosa ènella casa.Vip, Fonte foto: Facebook (@)Torna una nuova puntata delVip 5, un appuntamento certamente non facile la produzione si è trovata infatti a dover prendere una decisione davvero drastica. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, Filippo Nardi si è reso protagonista di alcune battute decisamente squallide nei confronti di Maria Teresa Ruta. Alle spalle della showgirl l’opinionista ha detto veramenteirripetibili e il web a gran voce ha chiesto al sua squalifica. Sul profilo Instagram del programma è stato annunciato un provvedimento ed ...

davidefaraone : Ma il portavoce del Presidente del Consiglio che invia la geolocalizzazione dalla Libia da una base segreta l’ha ca… - trash_italiano : #GFVIP, Cristiano Malgioglio parla dei contratti: 'tu quante puntate hai?', la regia stacca ma è bufera - trash_italiano : #GFVIP: avviata istruttoria per presunta irregolarità del televoto - namelessbex : grande fratello d’accordo con questa scelta anzi d’accordissimo, però dovevi fare la stessa cosa con oppini #GFVIP - behindastar : E due ! Forse Nardi per te il Grande Fratello non è il programma giusto . See you tra altri 20 anni. Bye. #gfvip -