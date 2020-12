Grande Fratello Vip, Filippo Nardi squalificato per frasi sessiste (Di sabato 19 dicembre 2020) Filippo Nardi è stato squalificato dal “Grande Fratello Vip” per le frasi sessiste pronunciate ai danni di Maria Teresa Ruta e le altre inquiline della Casa. Vi abbiamo parlato, attraverso questo post, delle gravi frasi sessiste pronunciate da Filippo Nardi al “Grande Fratello Vip” ai danni di Maria Teresa Ruta ed altre inquiline della Casa L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 19 dicembre 2020)è statodal “Vip” per lepronunciate ai danni di Maria Teresa Ruta e le altre inquiline della Casa. Vi abbiamo parlato, attraverso questo post, delle gravipronunciate daal “Vip” ai danni di Maria Teresa Ruta ed altre inquiline della Casa L'articolo NewNotizie.it.

