Grande Fratello Vip | Cecilia Capriotti

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 19 dicembre 2020)- GF Vip 5è una delle concorrenti delVip 5.al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla ventisettesima puntata, in onda venerdì 18 dicembre 2020. In aggiornamento…al GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 44. - Data di nascita: 27 febbraio 1976. - Luogo di nascita: Ascoli Piceno. - Status: fidanzata. - Profilo Instagram: circa 438.000 follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famosafa il suo debutto nel mondo dello spettacolo nel 2000, classificandosi quarta al concorso di Miss Italia. Entra nella scuderia di Lele Mora e per lei si aprono le porte ...