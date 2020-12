Grande Fratello Vip 5: avviata istruttoria per presunta irregolarità nel televoto (Di venerdì 18 dicembre 2020) E’ di queste ore il comunicato stampa ufficiale dell’AGCOM (acronimo di Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni) che annuncia l’avvio di un’istruttoria per presunte irregolarità nel televoto del Grande Fratello Vip 5. Nel comunicato stampa l’AGCOM fa sapere: L’Autorità, in considerazione delle numerose segnalazioni ricevute e alle diffuse notizie stampa in ordine a presunte irregolarità concernenti il televoto nell’ambito dell’edizione autunno 2020 della trasmissione Grande Fratello Vip, ha avviato un’istruttoria per verificare con quali strumenti la produzione assicuri la corretta applicazione di quanto stabilito dall’art.5, comma 1-bis, del Regolamento approvato con delibera n.38\11\CONS, con riferimento ... Leggi su trendit (Di venerdì 18 dicembre 2020) E’ di queste ore il comunicato stampa ufficiale dell’AGCOM (acronimo di Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni) che annuncia l’avvio di un’per presunteneldelVip 5. Nel comunicato stampa l’AGCOM fa sapere: L’Autorità, in considerazione delle numerose segnalazioni ricevute e alle diffuse notizie stampa in ordine a presunteconcernenti ilnell’ambito dell’edizione autunno 2020 della trasmissioneVip, ha avviato un’per verificare con quali strumenti la produzione assicuri la corretta applicazione di quanto stabilito dall’art.5, comma 1-bis, del Regolamento approvato con delibera n.38\11\CONS, con riferimento ...

